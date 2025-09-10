Επιστροφή Σπιριντόνοβιτς στην Ελλάδα για τα Χανιά

Τα Χανιά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σρνταν Σπιριντόνοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το πέρασμα του από Πανιώνιο και Ατρόμητο.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Σρνταν Σπιριντόνοβιτς επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας!

Ο 31χρονος Αυστριακός μεσοεπιθετικός σερβικής καταγωγής έχει γράψει τη δική του ιστορία σε κορυφαία πρωταθλήματα και έρχεται να προσφέρει εμπειρία, ποιότητα και γκολ. Με θητεία σε Πανιώνιο, Ατρόμητο, Ερυθρό Αστέρα, Πογκόν Στσέτσιν και άλλες σημαντικές ομάδες της Ευρώπης, ο “Spiri” φέρνει μαζί του την ταχύτητα, την τεχνική και τη νοοτροπία νικητή.

Srdjan, καλώς ήρθες στα Χανιά! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».