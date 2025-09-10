Παπαπέτρου στο Λεβαδειακός-ΑΕΚ, Ευαγγέλου στο ΟΑΚΑ, Κατοίκος στο Πανθεσσαλικό

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Τον αγώνα του Λεβαδειακού με την ΑΕΚ θα σφυρίξει ο Τάσος Παπαπέτρου με τον Κουμπαράκη στο VAR, στο ΟΦΗ-ΠΑΟΚ θα βρεθεί ο Ευαγγέλου (Πουλικίδης στο VAR) και στο Κηφισιά-Παναθηναϊκός στο Πανθεσσαλικό ο Κατοίκος με τον Φωτιά στο VAR. Το Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός θα διευθύνει ο Ζαμπαλάς (VAR ο Βεργέτης) και το Ατρόμητος-Άρης ο Φωτιάς (VAR ο Τσακαλίδης).

Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/9

18:00 Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός: Ζαμπαλάς (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Γιαννούκας, VAR: Βεργέτης, Παπαδόπουλος)

20:00 Ατρόμητος-Άρης: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης, Κουκούλας)

20:00 Παναιτωλικός-Βόλος: Τζήλος (Κομισοπούλου, Βαλιώτης, 4ος Μπούτσικος, VAR: Τσιμεντερίδης, Πουλικίδης)

Κυριακή 14/9

18:00 Αστέρας Τρίπολης-Λάρισα: Κόκκινος (Δέλλιος, Κωνσταντίνου, 4ος Τσακαλίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)

18:00 Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Ματσούκας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου)

20:00 Λεβαδειακός-ΑΕΚ: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, Ανδριανός)

21:30 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ: Ευαγγέλου (Μπουξμπάουμ, Οικονόμου, 4ος Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)



