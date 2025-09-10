«Η Μπενφίκα είπε "όχι" σε πρόταση 50 εκάτ. για τον Παυλίδη την τελευταία μέρα των μεταγραφών»

Ο οικονομικός διευθυντής της Μπενφίκα, Νούνο Καταρίνο, αποκάλυψε σε συνέντευξή του σε πορτογαλικό μέσο ότι την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου ο σύλλογος απέρριψε πρόταση-μαμούθ για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «A Bola», η προσφορά που έφτασε στα γραφεία των «Αετών» ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα συνιστούσε τη μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στην Πορτογαλία.

Δύο ήταν οι λόγοι που η συμφωνία δεν προχώρησε. Αφενός, η Μπενφίκα κοστολογεί τον Έλληνα επιθετικό στα 100 εκατομμύρια δολάρια – ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα του συμβολαίου του. Αφετέρου, όπως εξήγησε ο Νούνο Καταρίνο, τη στιγμή που κατατέθηκε η πρόταση το ρόστερ της ομάδας είχε ήδη ολοκληρωθεί.



«Υπήρξε μια πρόταση, αλλά θα την αφήσω στον πρόεδρο αν θέλει να την μοιραστεί. Αλλά ήταν σημαντική. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τη μεγαλύτερη πώληση σε αυτήν την αγορά. Την τελευταία ημέρα, ωστόσο, δεν είχε νόημα. Είχαμε κλείσει το ρόστερ»,τόνισε ο Καταρίνο.