Συγκίνηση στη Βολιβία: Δάκρυα στον ύμνο, «λύγισε» ο Αλγκαρανάζ της Καλαμάτας!

Το κλίμα στο «Municipal de El Alto» ήταν συγκλονιστικό: περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι τραγουδούσαν με πάθος τον εθνικό ύμνο, με τους παίκτες της Βολιβίας να ξεσπούν σε δάκρυα πριν καν αρχίσει η αναμέτρηση.
Στο 70’ μπήκε ως αλλαγή και ο φορ της Καλαμάτας, Καρμέλο Αλγκαρανάζ, ο οποίος έδωσε πολύτιμες μάχες στην επίθεση και στο 87’ άγγιξε το γκολ με κεφαλιά, όμως ο Άλισον Μπέκερ τον σταμάτησε εντυπωσιακά.
Με το τελευταίο σφύριγμα, οι Βολιβιανοί ποδοσφαιριστές κατέρρευσαν στο χορτάρι κλαίγοντας με λυγμούς. Ανάμεσά τους και ο Αλγκαρανάζ, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, σε μία από τις πιο φορτισμένες βραδιές της καριέρας του.
Bolivia beat Brazil 1-0 at home to finish seventh in CONMEBOL World Cup qualifying and claim the intercontinental playoff spot.— B/R Football (@brfootball) September 10, 2025
Their dream of reaching their first World Cup since 1994 is still alive 🇧🇴👏 pic.twitter.com/ADBdBuKehQ