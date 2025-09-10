Συγκίνηση στη Βολιβία: Δάκρυα στον ύμνο, «λύγισε» ο Αλγκαρανάζ της Καλαμάτας!

Η Βολιβία ζει ιστορικές στιγμές, καθώς μετά το 1-0 επί της Βραζιλίας στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα playoffs και ελπίζει για πρώτη παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1994.

Το κλίμα στο «Municipal de El Alto» ήταν συγκλονιστικό: περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι τραγουδούσαν με πάθος τον εθνικό ύμνο, με τους παίκτες της Βολιβίας να ξεσπούν σε δάκρυα πριν καν αρχίσει η αναμέτρηση.

Uf, los jugadores de Bolivia, LLORANDO durante el himno en la previa al partido vs Brasil, con chances de repechaje…



Qué momento. 🥺🇧🇴 pic.twitter.com/SqCyvn4TtL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 9, 2025

Στο 70’ μπήκε ως αλλαγή και ο φορ της Καλαμάτας, Καρμέλο Αλγκαρανάζ, ο οποίος έδωσε πολύτιμες μάχες στην επίθεση και στο 87’ άγγιξε το γκολ με κεφαλιά, όμως ο Άλισον Μπέκερ τον σταμάτησε εντυπωσιακά.

Με το τελευταίο σφύριγμα, οι Βολιβιανοί ποδοσφαιριστές κατέρρευσαν στο χορτάρι κλαίγοντας με λυγμούς. Ανάμεσά τους και ο Αλγκαρανάζ, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, σε μία από τις πιο φορτισμένες βραδιές της καριέρας του.