Το μέλλον του Τσάλοβ στην Εθνική στα... χέρια του – Η τοποθέτηση του ομοσπονδιακού προπονητή

Ο Βαλερί Κάρπιν ξεκαθάρισε πως η επιστροφή του φορ του ΠΑΟΚ στην Εθνική Ρωσίας εξαρτάται αποκλειστικά από τις εμφανίσεις του με τον Δικέφαλο.

Ο Ρώσος φορ του Δικεφάλου δεν βρέθηκε στις πρόσφατες κλήσεις της Εθνικής Ρωσίας για τα δύο φιλικά παιχνίδια του Σεπτεμβρίου με την Ιορδανία (0-0) και με το Κατάρ (4-1),.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ρώσων, Βαλερί Κάρπιν, σε δηλώσεις του στο πρακτορείο TASS αναφέρθηκε στην περίπτωση του επιθετικού των Θεσσαλονικιών και ξεκαθάρισε πως το μέλλον του επιθετικού στην εθνική ομάδα βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του.

«Όλα εξαρτώνται από τον Φέντορ. Αν φαίνεται καλός [για την ομάδα του], θα κληθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή του Τσάλοβ στην Εθνική, εφόσον πείσει τον Κάρπιν με τις εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ.

Η Ρωσία έχει προγραμματίσει δύο φιλικά τον Οκτώβριο με Ιράν και Βολιβία εντός έδρας, ενώ τον Νοέμβριο και πάλι σε «γνώριμο» έδαφος θα αντιμετωπίσει ξανά σε φιλικά το Περού και τη Χιλή.

Ο 27χρονος φορ αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων Ρώσων της γενιάς του και έχει την ευκαιρία μέσω του ΠΑΟΚ να επιστρέψει στις κλήσεις, με τις δηλώσεις του Κάρπιν να αποτελούν ένα έξτρα κίνητρο για τον φορ του Δικεφάλου.