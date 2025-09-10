ΑΕΛ Novibet: «Ιστορική επανεκκίνηση για τη νομική διεκδίκηση του AEL FC ARENA»

Η ΑΕΛ ξεκινά την προσπάθεια για τη νομική διεκδίκηση του AEL FC ARENA.

Στη χθεσινή (9/9) ευρεία σύσκεψη αποφασίστηκε από κοινού, ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και Ερασιτέχνη ΑΕΛ, να πορευτούν μαζί σε έναν αγώνα με στόχο την οριστική επίλυση του γηπεδικού ζητήματος.

Ο Ερασιτέχνης έκανε αποδεκτή την πρόταση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Αχιλλέα Νταβέλη, που αφορά την προσφυγή στη δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση των οφειλών της «Γήπεδο Λάρισας Α.Ε.» προς το Σωματείο. Ταυτόχρονα, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την κάλυψη των νομικών εξόδων.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Περισσότερο σοφοί από τα λάθη του παρελθόντος και ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε για το κοινό καλό της ΑΕΛ, εμφανίστηκαν στη χθεσινή μαραθώνια σύσκεψη οι εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και του Σωματείου του Ερασιτέχνη, με τη συμμετοχή και του Δ.Σ. της Λέσχης Φιλάθλων «Θύρα 1».

Σε κλίμα απόλυτης σύμπνοιας και ομόνοιας πραγματοποιήθηκε η ευρεία σύσκεψη παρουσία και δημοσιογράφων της πόλης, με μοναδικό θέμα την επίλυση του γηπεδικού ζητήματος που αφορά το «AEL FC ARENA».

Αφού τοποθετήθηκε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ κ. Νταβέλης αναφορικά με τους όρους της σύμβασης μεταξύ «Γήπεδο Λάρισας» και Ερασιτεχνικής οι οποίοι δεν τηρούνται αλλά και τα δυσβάσταχτα οικονομικά ανταλλάγματα της χρήσης του γηπέδου από την «Γήπεδο Λάρισας Α.Ε.» προς την ΠΑΕ στην συνέχεια έγινε μία ιστορική αναδρομή αναφορικά με τη δημιουργία του γηπέδου, τους όρους των συμβάσεων αλλά και τις κατά καιρούς διεκδικήσεις αυτών από τους πρώην Προέδρους του Σωματείου κ.κ. Γραβάνη, Νάκα.

Από μεριάς του, ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Λάμπρος Ιωακείμ, δήλωσε την συμπόρευση σύσσωμης της Ερασιτεχνικής δίπλα στην ΠΑΕ, αποδεχόμενος την πρόταση του κ. Νταβέλη όσον αφορά τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων της «Γήπεδο Λάρισας Α.Ε.» προς το Σωματείο, με ανάληψη όλων των νομικών εξόδων από την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Στην συνέχεια της σύσκεψης, παραμένοντας μόνο τα Δ.Σ. ΠΑΕ και Ερασιτεχνικής με τα νομικά τους επιτελεία, αναλύθηκαν ενδελεχώς τα επόμενα νομικά βήματα της υποθέσεως.

Ολοκληρώνοντας τη σύσκεψη, οι δύο πλευρές αποχώρησαν ενωμένες όσο ποτέ, με την 9η Σεπτεμβρίου 2025 να καταγράφεται στα χρονικά ως η βραδιά που γράφτηκε ιστορία για την ΑΕΛ».

