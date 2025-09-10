Συνεχίζει να «σπάει» ρεκόρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα προκριματικά του Μουντιάλ

Για ακόμη ένα βράδυ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συνδύασε τη νίκη της εθνικής του με την προσωπική του «συλλογή» ρεκόρ, καθώς το 39ο γκολ του στα προκριματικά έγραψε ιστορία.
Πλέον, μοιράζεται την πρώτη θέση των σκόρερ με τον Ρουίς, όμως η Πορτογαλία έχει ακόμη τέσσερις αγώνες μέχρι την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης.
Αυτό δίνει στον Ρονάλντο τη μεγάλη ευκαιρία να ξεπεράσει τον ανταγωνιστή του και να μείνει μόνος στην κορυφή της λίστας.
𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗕𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗝𝗢𝗜𝗡𝗧 𝗔𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗥 𝗜𝗡 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗥𝗦 😮🥇— 433 (@433) September 9, 2025
🇵🇹 Cristiano Ronaldo - 39 goals
🇬🇹 Carlos Ruiz - 39 goals
🇦🇷 Lionel Messi - 36 goals pic.twitter.com/nELdDcAUFr