Συνεχίζει να «σπάει» ρεκόρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα προκριματικά του Μουντιάλ

Με το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ουγγαρία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φτάνοντας τα 39 τέρματα και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Κάρλος Ρουίς.

Για ακόμη ένα βράδυ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συνδύασε τη νίκη της εθνικής του με την προσωπική του «συλλογή» ρεκόρ, καθώς το 39ο γκολ του στα προκριματικά έγραψε ιστορία.

Πλέον, μοιράζεται την πρώτη θέση των σκόρερ με τον Ρουίς, όμως η Πορτογαλία έχει ακόμη τέσσερις αγώνες μέχρι την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης.

Αυτό δίνει στον Ρονάλντο τη μεγάλη ευκαιρία να ξεπεράσει τον ανταγωνιστή του και να μείνει μόνος στην κορυφή της λίστας.

