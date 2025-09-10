Κι όμως, έγινε: Ο Σπάθας βράβευσε τον Παπουτσέλη για την προσφορά του στη διαιτησία! (vid)

Στιγμές ποδοσφαιρικού μεγαλείου στην ΕΠΣ Λέσβου, η οποία κάλεσε τον Γιάννη Σπάθα για να βραβεύσει τον Στράτο Παπουτσέλη που αποχώρησε από τα κοινά του τοπικού ποδοσφαίρου.

Δύο άνθρωποι που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, ο καθένας με τον τρόπο του, βρέθηκαν στην κλήρωση του Κυπέλλου και των δύο κατηγοριών του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Λέσβου.

Ο Στράτος Παπουτσέλης, μέχρι πρότινος αρχιδιαιτητής της Ένωσης, αποφάσισε να αποχωρήσει από τα κοινά του ποδοσφαίρου, με την τοπική ΕΠΣ να τον βραβεύει για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο και τη διαιτησία.

Και ποιον επέλεξε για να του παραδώσει την τιμητική πλακέτα; Μία άλλη κορυφαία μορφή της ελληνικής διαιτησίας, που τυγχάνει και επί χρόνια επιστήθιος φίλος του Παπουτσέλη.

Ο λόγος για τον Γιάννη Σπάθα, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον άλλοτε συνάδελφό του, με τους δυο τους να αγκαλιάζονται εγκάρδια, εμφανώς συγκινημένοι. Προφανώς ενθυμούμενοι τις λαμπρές στιγμές δόξας τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο τίμησαν για χρόνια, έχοντας αμφότεροι ανυπολόγιστη προσφορά....

Δείτε το βίντεο από το Mpalader TV μετά το 12:45

