Τέσσερις μεταγραφές σε μία μέρα η Ηλιούπολη

Τετραπλή ενίσχυση για την Ηλιούπολη λίγο πριν την έναρξη της Superleague 2.

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις μεταγραφές ανακοίνωσε η αθηναϊκή ομάδα, ενώ βρισκόμαστε πια λίγα 24ωρα πριν "σφυρίξει" η σέντρα του νέου πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα η Ηλιούπολη απέκτησε τους Νόνη, Σταμάτη, Τσάικα και Σουντουρά, ενισχύοντας άμυνα, κέντρο και επίθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τους Χρήστο Νόνη, Γιώργο Σταμάτη και Aleksey Chayka!

Ο Χρήστος, με την πλούσια εμπειρία του, θα ενισχύσει το κέντρο της άμυνας μας. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ακαδημία της ΑΕΛ, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί με την φανέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας και του Πανθρακικού.

Ο Γιώργος, ο οποίος έχει χριστεί και διεθνής με την U16 της Εθνικής Ελλάδος, θα συνδράμει στην επιθετική μας γραμμή.

Ο Aleksey, αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ξεκίνησε την καριέρα του από την ρωσική Strogino.

Τους καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ηλιούπολης και τους ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!



Η ανακοίνωση για τον Σουντουρά:



Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ousmane Sountoura!

Ο 30χρονος μέσος από το Μάλι εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μας, ενισχύοντας σημαντικά τον άξονα. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Πορτογαλία με τις ομάδες Santa Clara και Casa Pia, ενώ στην Ελλάδα φόρεσε τη φανέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Παναργειακός, όπου αγωνίστηκε την περσινή σεζόν.

Καλωσορίζουμε τον Ousmane Sountoura στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!