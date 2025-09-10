«Πέταξαν» παρέα Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης (pic)

Οι δύο Έλληνες διεθνείς πήραν ταξίδεψαν παρέα για την Πορτογαλία μία ημέρα μετά τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική ομάδα.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης, είναι σε όλα παρέα. Πρώτα στον Παναθηναϊκό, εν συνεχεία στην Εθνική Ελλάδας και πλέον εδώ και λίγες ημέρες και στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι δυο τους λίγες ώρες μετά τις υποχρεώσεις τους με την Ελλάδα και τον αγώνα με την Δανία, έφυγαν μαζί αεροπορικώς για να επιστρέψουν στη Λισαβόνα και να ενταχθούν στην Σπόρτινγκ.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ανάρτησε μια φωτογραφία από το αεροπλάνο, όπου οι δυο τους ποζάρουν ευδιάθετοι λίγο πριν προσγειωθούν στην Πορτογαλία.