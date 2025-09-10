Ο έλεγχος των διεθνών της ΑΕΚ: Γκολ ο Ζίνι, ασίστ ο Μαρίν, clean sheet ο Στρακόσα (vid)

Οκτώ από τους δέκα διεθνείς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τα αντιπροσωπευτικά του συγκροτήματα. Πάμε να δούμε ποιοι αγωνίστηκαν και τι έκαναν.

Ο Θωμάς Στρακόσα έπαιξε βασικός στην εντός έδρας νίκη της Αλβανίας (1-0) επί της Λετονίας προσθέτοντας άλλο ένα clean sheet φέτος στο ενεργητικό του, οπως βασικός έπαιξε και ο Ραζβάν Μαρίν στο 2-2 της Ρουμανίας στην Κύπρο. Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, που έδωσε την ασίστ στο 0-2 του Ντράγκους στο 18', αντικαταστάθηκε στο 80', δίνοντας την θέση του στον Σουτ. Ο Λούκα Γιόβιτς με την σειρά του έπαιξε ως αλλαγή (πέρασε στο ημίχρονο αντί του Νεντέλκοβιτς) στον διασυρμό των Σέρβων (0-5) από τους Αγγλου μέσα στο Βελιγράδι, ενώ ο Ζίνι μπήκε και αυτός στο ημίχρονο και σκοραρε (63') στο 3-1 της Ανγκόλας απέναντι στον Μαυρίκιο για τα προκριματικά του Μουντιάλ στη ζώνη της Αφρικής.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έπαιξε βασικός, σε ολο το 90λεπτο, στο 0-0 της Μαυριτανίας με το Νότιο Σουδάν.

Να σημειώσουμε πως όλοι οι παραπάνω ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης το ίδιο θα συμβεί και με τον Πινέδα στο Μεξικό - Νότια Κορέα, αλλά και με τον Πιερό στο Κόστα Ρίκα - Αϊτή. Οσον αφορά τους υπόλοιπους διεθνείς της ΑΕΚ, θυμίζουμε πως ο Νίκλας Ελίασον δεν αγωνίστηκε χθες στο παιχνίδι της Σουηδίας με το Κόσοβο καθώς δεν ήταν στο 100% από πλευράς ετοιμότητας ενώ οι Πέτρος Μάνταλος και Λάζαρος Ρότα δεν χρησιμοποιήθηκαν στην παιχνίδι της εθνικής με την Δανία.