Ασταμάτητη Νορβηγία με 11 γκολ (πέντε ο Χάαλαντ), νίκες για Αγγλία και Πορτογαλία

Η Νορβηγία ήταν κάτι παραπάνω από καταιγιστική εναντίον της Μολδαβίας με το εντυπωσιακό 11-1, την στιγμή που η Αγγλία πήρε μια εύκολη νίκη απέναντι στην Σερβία.

Η παρέα του Χάαλαντ έκανε επίδειξη ισχύος στην Μολδαβία και δεν την άφησε να πάρει ανάσα καθόλη την διάρκεια του αγώνα, με τον φορ της Μάντσεστερ Σίτι να βάζει πέντε γκολ από τα 11 που έβαλε συνολικά η ομάδα του.

Ο Ζοάο λύτρωσε την Πορτογαλία με γκολ στο 86' , την στιγμή που η Αγγλία φιλοδώρησε την Σερβία με πέντε γκολ. Κομβικός και ο Μπαρκολά για την Γαλλία που δυσκολεύτηκε εναντίον της Ισλανδίας.

Οι αγώνες και τα αποτελέσματα

Νορβηγία - Μολδαβία 11-1

Ασταμάτητη ήταν η Νορβηγία εναντίον της Μολδαβίας, κάνοντας την αρχή με τον Μίχρε στο 6', με τον Χάαλαντ να ακολουθεί κάνοντας το 2-0 στο 11', ενώ στο 36' διπλασίασε τα τέρματα του, πριν κάνει το χατ τρικ στο 43' και γράψει το 4-0. Ωστόσο οι Νορβηγοί δεν σταμάτησαν εκεί, αφού ο Όντεγκαρντ στο 45+1' έκανε το 5-0.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Χάαλαντ έκανε καρέ τερμάτων, αφού στο 52' έκανε το 6-0. Στο 67' ήταν σειρά του Άσγκαρντ να μιλήσει και να κάνει το 7-0.

Η Μολδαβία μείωσε σε 7-1 και αυτό επειδή ο Όστιγκαρντ στο 74' σημείωσε αυτογκόλ, όμως η παρέα του Χάαλαντ δεν πτοήθηκε από το να συνεχίσει να σκοράρει.

Ο Άσγκαρντ είπε να διπλασιάσει τα τέρματα του και στο 78' έκανε το 8-1. Ένα λεπτό αργότερα, έκανε και το χατ τρικ, αφού ευστόχησε από τα 11 βήματα και διεύρυνε το σκορ σε 9-1. Ο Χάαλαντ που έμεινε έως το τέλος στον αγώνα, είπε να βάλει το πέμπτο του γκολ. Στο 90+1 ο Άσγκαρντ διαμόρφωσε το τελικό 11- 1.

Γαλλία - Ισλανδία 2-1

Οι Ισλανδοί προηγήθηκαν στο 21' με τον Γκούντιοσεν και πάγωσαν για λίγα λεπτά τους Γάλλους, οι οποίοι όταν βρήκαν ξανά ρυθμό έφεραν το παιχνίδι στα ίσια μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαπέ στο 45' και πήγαν με το 1-1 στα αποδυτήρια.

Ο Μπαρκολά στο 62' έδωσε την λύση στην ομάδα του και έκανε το 2-1 και παίρνοντας το τρίποντο.

Ουγγαρία - Πορτογαλία 2-3

Ο Βάργκα στο 21', έδωσε το προβάδισμα στους Ούγγρους, όμως η Πορτογαλία είχε την απάντηση στο 36' με τον Σίλβα και πήραν ψυχολογία πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Πορτογαλία βρήκε τον τρόπο να φτάσει στο γκολ, αφού ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το 1-2 με πέναλτι.

Αυτό ωστόσο δεν ήταν αρκετό, καθώς στο 84' οι παίκτες της Ουγγαρίας έκαναν το 2-2 με τον Βάργκα. Όμως ο Ζοάο Κανσέλο ανέλαβε δράση και στο 86' έκανε το 2-3 δίνοντας τους βαθμούς της νίκης στην ομάδα του.

Σερβία - Αγγλία 0-5

Οι Σέρβοι δεν ξεκίνησαν καλά τον αγώνα και οι Άγγλοι το εκμεταλλεύτηκαν, με τον Κέιν να σκοράρει στο 33' και τον Μαντουέκε στο 35' να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του.

Ο Κόνσα στο 52' έκανε το 0-3 για την Αγγλία και σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του. Μετά από σχεδόν 20 λεπτά, ο Γκοεχί έκανε το 0-4. Ο Ράσφορντ στο 90' με πέναλτι έκανε το 0-5 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα.

Βοσνία Ερζεγοβίνη - Αυστρία 1-2

Ο Σάμπιτζερ στο 49' έκανε το 0-1 και έβαλε τους Αυστριακούς σε θέση οδηγού, όμως αυτό κράτησε μόλιςεβα λεπτό πριν ο Ντζέκο στο 50' κάνει το 1-1.

Οι παίκτες της Αυστρίας στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο έκαναν το 1-2 με τον Λάιμερ στο 61' να βάζει το γκολ και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του.

Κύπρος - Ρουμανία 2-2

Μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα η Ρουμανία πήρε το προβάδισμα με τον Ντράγκους, ενώ 16 λεπτά μετά έκανε το 0-2 με τον ίδιο παίκτη. Η Κύπρος μείωσε στο 29' με τον Λοΐζου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κύπρος ανέβηκε πιο ψηλά, βρήκε χώρους και στο 76' ο Χαραλάμπους έκανε το 2-2.

Αλβανία - Λετονία 1-0

Η Αλβανία κέρδισε πέναλτι στα μισά του πρώτου ημιχρόνου και ο Ασλάνι ευστόχησε από τα 11 βήματα στο 25' κάνοντας το 1-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.