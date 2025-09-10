Η Μπαρτσελόνα μετράει χρηματικές απώλειες στο «Γιόχαν Κρόιφ»

Η μετακόμιση στο «Γιόχαν Κρόιφ» μπορεί να μοιάζει με μια μικρή παρένθεση, αλλά αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο κρίσιμο είναι για τον σύλλογο να επιστρέψει το συντομότερο στο νέο «Καμπ Νόου».

Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα για τη νέα σεζόν δεν θα διεξαχθεί ούτε στο «Καμπ Νόου», ούτε στο «Μονζουΐκ», αλλά στο πολύ μικρότερο «Γιόχαν Κρόιφ». Ο λόγος; Η καθυστέρηση στην έκδοση άδειας από τον Δήμο Βαρκελώνης, σε συνδυασμό με συναυλία που φιλοξενείται στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η επιλογή αυτή, αν και προσωρινή, έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Πέρσι, στο «Μονζουΐκ», οι «Μπλαουγκράνα» εισέπρατταν κατά μέσο όρο 2,8 εκατ. ευρώ ανά παιχνίδι, με 45.000 φιλάθλους να αφήνουν περίπου 62 ευρώ ο καθένας.

Αντίθετα, στο «Γιόχαν Κρόιφ», όπου η χωρητικότητα είναι μόλις 6.000 θεατών, τα έσοδα υπολογίζεται πως δεν θα ξεπεράσουν τις 370.000 ευρώ.

Παρότι το κόστος λειτουργίας του συγκεκριμένου γηπέδου είναι μικρότερο, η διαφορά παραμένει τεράστια. Έτσι, η Μπαρτσελόνα θα χάσει περίπου 2,4 εκατ. ευρώ σε ένα μόνο παιχνίδι, χρήματα που είναι ζωτικής σημασίας στην προσπάθειά της να αποπληρώσει το δάνειο προς την Goldman Sachs.