Γουέσλεϊ: «Όταν η Ρόμα έδωσε 20 εκατομμύρια για μένα, σκέφτηκα ότι είναι τρελοί»

Ο Βραζιλιάνος μπακ της Ρόμα, Γουέσλεϊ, μίλησε στο TNT Brasil και παραδέχτηκε πως εξεπλάγη όταν οι «τζιαλορόσι» δαπάνησαν 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν, παρότι δεν είχε καθιερωθεί στην ομάδα του.

«Όταν ήρθε η πρόταση των 20 εκατ. ευρώ και δεν έπαιζα καν, σκέφτηκα, αυτοί είναι τρελοί. Ακόμη κι όταν έπαιζα, έχανα πάσες μπροστά στις κάμερες. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να δώσουν τόσα χρήματα για μένα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός δεξιός μπακ στάθηκε ιδιαίτερα στον προπονητή του, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, που πίστεψε πολύ στις δυνατότητές του.

«Όταν είδα ότι ο Γκασπερίνι πήγε στη Ρόμα, είπα: “Ουάου, με θέλει πραγματικά”. Με κάλεσε, μου μίλησε. Υπήρχαν κι άλλες προτάσεις, αλλά όταν ένας προπονητής σε ήθελε ήδη από πέρυσι, αλλάζει ομάδα και σε θέλει ξανά, αυτό λέει πολλά».

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι χρειάζεται χρόνο για να φτάσει στο επίπεδο που θέλει:

«Ελπίζω να βελτιωθώ πολύ, αλλά δεν θα γίνω Ντάνι Άλβες από τη μια μέρα στην άλλη, είναι αδύνατο».