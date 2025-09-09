Φανταστική εμφάνιση και πεντάρα για τις Ελπίδες! (vids)

Στην πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η Εθνική Ελπίδων έκανε χορταστικό ξεκίνημα με το 0-5 μέσα στην Μάλτα.

Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, τότε το μέλλον των Ελπίδων προβλέπεται να είναι λαμπρό. Στην πρεμιέρα για την προκριματική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη επικράτησε με 0-5 μέσα στην Μάλτα και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την πορεία της σε έναν όμιλο που έχει ακόμα Γερμανία, Γεωργία, Λετονία και Βόρειο Ιρλανδία.

Ένα μακρινό σουτ του Πνευμονίδη έκανε από νωρίς το 0-1 (14’), ενώ τη σκυτάλη ανέλαβε ο Γιώργος Κούτσιας που με δύο… σεντερφορίσια γκολ (45’, 54’) ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, παρότι τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στο δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Η Εθνική Ελπίδων δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και με δύο ακόμα τέρματα από Πνευμονίδη (63’) και Ράλλη (90’) έφτασε στο επιβλητικό 0-5, που συνδυάστηκε και από εξαιρετική εμφάνιση.