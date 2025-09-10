Η επόμενη πρόκληση του Νίκολιτς θα φέρει επιτυχίες στην ΑΕΚ

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου ξέρει πως η ΑΕΚ μπορεί να υπερβεί τον ανταγωνισμό και να φτάσει στους στόχους της

Είναι μια τάση της εποχής. Να βάζεις κάτω τα χαρτιά, να κοιτάς θέση με θέση την δυναμική της ομάδας σου συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Είναι μια αλήθεια που την συναντάς παντού, έστω κι εάν άπαντες καταλαβαίνουν πως πλέον το θέμα στο ποδόσφαιρο έχει ξεφύγει κατά πολύ. Απαντες κατανοούν, πως το θέμα δεν είναι μόνο ποιους παίκτες διαθέτεις, αλλά κυρίως ποια ομάδα μπορείς να σχηματίσεις. Οσα συμβαίνουν στην ΑΕΚ από πέρυσι και καταλήγουν στην τρέχουσα σεζόν, είναι τρανή απόδειξη.

Την περυσινή σεζόν, η ΑΕΚ είχε εξαιρετικό υλικό. Ονόματα που προκαλούσαν ίλιγγο, παίκτες που έμοιαζαν σαν ψέμα πως φορούσαν τα «κιτρινόμαυρα». Οσο καλοί παίκτες κι αν ήρθαν, όσα προτερήματα ή ζητήματα κι αν είχαν, το βασικό πρόβλημα ήταν πως η ΑΕΚ δεν έγινε ποτέ ομάδα. Γι’ αυτό και υπήρξαν μικρές αναλαμπές, εκλάμψεις χαράς, αλλά και πολλές στιγμές που η ΑΕΚ έδειχνε ανήμπορη να φτάσει στο επίπεδο που απαιτούνταν.

Στα φρέσκα κουλούρια, αυτό που δεν μπορεί να γίνει ακόμα αντιληπτό και ενδεχομένως φαντάζει ακόμα λίγο σε κάποιους, είναι το υπερβατικό που πέτυχε η ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι. Μέσα από τρεις διαδοχικές προκρίσεις, έφτιαξε αυτήν την σεζόν, αλλά και την επόμενη. Γιατί είναι αρκετά εφικτό η ΑΕΚ να κάνει πορεία ως βαθιά στην διοργάνωση, να ανεβάσει κατακόρυφα την θέση της στην ειδική βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ και να έχει ευνοϊκότερες κληρώσεις στο άμεσο μέλλον.

Τα ερωτηματικά

Βέβαια, όσο σημαντικό κι αν ήταν το καλοκαιρινό επίτευγμα της ΑΕΚ με τις τρεις προκρίσεις και το 2Χ2 στο πρωτάθλημα, είναι μόνο η αρχή. Η ΑΕΚ έχει ως στόχο πρωτάθλημα, κύπελλο και διάκριση στην Ευρώπη. Και δικαιολογημένα, υπάρχει ακόμα επιφυλακτικότητα για κάποιες αποφάσεις στον σχηματισμό του ρόστερ. Να πω την αλήθεια, όσο κι αν το σκέφτομαι, όσες πληροφορίες και αν λαμβάνω, δυσκολεύομαι να πειστώ πως η ΑΕΚ είναι καλυμμένη για σειρά σημαντικών αγώνων στην θέση του δεξιού μπακ.

Ανάλογα ερωτηματικά μπορούν να υπάρχουν και για άλλες θέσεις. Αν επαρκούν οι κεντρικοί αμυντικοί, ακόμα και εάν κριθεί υγιής και παίξει ο Κάλενς, αν θα είναι επαρκές και ανταγωνιστικό το δίδυμο της αριστερής πλευράς, αν υπάρχουν ικανοποιητικές επιλογές πίσω από τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, αν, αν, αν. Ας αφήσω στην άκρη την πιθανότητα να υπάρξει κάποια έξτρα κίνηση για την επίθεση ως την Παρασκευή.

Η απόλυτη αξιοποίηση του υλικού

Πάμε στο μείζον, στο κρίσιμο σημείο που θα κρίνει εν τέλει και την επιτυχία της πορείας της στις τρεις διοργανώσεις. Κατά την κρίση μου, όλο το ζουμάκι θα είναι να μην μπει η ΑΕΚ ποτέ στην διαδικασία σύγκρισης παίκτη με παίκτη. Αρα, να διατηρήσει αυτήν την συνοχή, την τακτική προσέγγιση, το ομαδική πνεύμα, το πάθος, την θέληση για νίκη, την εξυπνάδα που εμφάνισε στα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς. Είναι μια βάση, είναι κάτι για να στηριχθείς, αλλά τώρα πρέπει και να το επεκτείνει.

Οσο και εάν δεν φάνηκε έντονα σε αυτήν την άκρως απαιτητική σειρά των οκτώ αγώνων, ο Νίκολιτς χρησιμοποίησε συνολικά 22 παίκτες! Τεράστιος αριθμός, δυο διαφορετικές 11άδες και εάν μάλιστα συνυπολογίσουμε πως ο Στρακόσια ήταν αναντικατάστατος σε αυτά τα ματς, τότε συζητάμε για δύο διαφορετικές 10άδες, συν έναν ακόμα! Εντυπωσιακό. Ειδικά μάλιστα εάν συνυπολογίσει κάποιος, πως όλο αυτό συνέβη δίχως να υπάρξουν ακραία ροτέισον που διαλύουν την συνοχή και την σύνδεση της ομάδας.

Η 25άδα της ΑΕΚ, ο Μαρσιάλ και το επόμενο… θαύμα

Αναλογιστείτε επίσης, πως από το υπάρχον ρόστερ δεν έχουμε δει ακόμα σε παιχνίδι τους δύο τερματοφύλακες (Μπρινιόλι και Αγγελόπουλο), ο Γκρούιγιτς που αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες και οι Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Καλοσκάμης (λόγω τραυματισμού) και Κολυμάτσης. Δηλαδή, εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ θα φτάσει τους 25 παίκτες σε δέκα επίσημα παιχνίδια!

Θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν ο Νίκολιτς καταφέρει να βρει ρόλο και να αξιοποιήσει στο μέγιστο όλες τις δυνάμεις που έχει. Πάντα όταν συζητάμε για αξιοποίηση παίκτη στην ΑΕΚ, το μυαλό πάει πρώτιστα στον Μαρσιάλ. Δεν έχει άδικο κανείς. Είναι ζωτικής σημασίας για την ΑΕΚ να βρει τρόπο να πάρει το μέγιστο από έναν παίκτη της κλάσης, της εμπειρίας και βέβαια της αμοιβής του Γάλλου. Με κανονικό Μαρσιάλ, η ΑΕΚ θα είναι πραγματικά άλλο επίπεδο στην επίθεση της.

Ακούω και διαβάζω πολλά. Εγώ λέω, πως αν η ΑΕΚ καταφέρει να βρει τρόπους να αξιοποιήσει τα προτερήματα του Γάλλου και να καλύψει τις αδυναμίες του, τότε το μέλλον θα της χαμογελάσει. Το παράδειγμα με την αξιοποίηση του Περέιρα (κυρίως αυτό), τον κομβικό ρόλο του Μάνταλου και πολλά ακόμα μικρά «θαύματα» που έκανε ήδη ο Νίκολιτς (αλάνθαστος Ρότα, απόλυτα σταθερός Πήλιος, αναβάπτιση Στρακόσια και πολλά ακόμα), ας προστεθούν μερικά ακόμα και όλα θα μοιάζουν καλύτερα.

