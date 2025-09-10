Το Πράσινο Ακρωτήρι αγγίζει το όνειρο: Ένα βήμα από το πρώτο του Μουντιάλ

Το Πράσινο Ακρωτήρι ζει ιστορικές στιγμές και είναι ένα βήμα πριν από ένα πολύ μεγάλο όνειρο.

Με τη νίκη του επί του Καμερούν (1-0), η μικρή νησιωτική χώρα των 550.000 κατοίκων βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την παρθενική της συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ.

Η ομάδα του Πέδρο Λεϊτάο μετρά έξι νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα στα προκριματικά, αφήνοντας το φαβορί Καμερούν στη δεύτερη θέση και στο -4. Οι πανηγυρισμοί στο γήπεδο ήταν ξέφρενοι, με τον κόσμο να «εισβάλλει» στον αγωνιστικό χώρο και να γιορτάζει το θαύμα που πλησιάζει.

Μόλις 12 χρόνια μετά το πρώτο της Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου είναι έτοιμη να γράψει το πιο λαμπρό κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής της ιστορίας, μπαίνοντας στο Μουντιάλ 2026.