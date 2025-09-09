MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Σκόραρε και τραυματίστηκε ο Κούτσιας! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Από όμορφη κάθετη μπαλιά του Μπρέγκου, ο Κούτσιας με το δεύτερο προσωπικό του γκολ κάνει το 0-3 για την Εθνική Ελπίδων μέσα στην Μάλτα, ωστόσο πάνω στο πλασέ υπέστη τράβηγμα στους προσαγωγούς.
Σκόραρε και τραυματίστηκε ο Κούτσιας! (vid)