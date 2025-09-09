Super League: Οι μέρες και οι ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος έμαθε τις μέρες και τις ώρες των παιχνιδιών για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, με τα διαδοχικά ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ να ξεχωρίζουν.
Αναλυτικά το «ασπρόμαυρο» πρόγραμμα:
- 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20/9, 20:30)
- 5η αγωνιστική: Αστέρας Aktor - ΠΑΟΚ (28/9, 20:30)
- 6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (5/10, 20:30)
- 7η αγωνιστική: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (19/10, 21:00)
- 8η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Βόλος (26/10, 19:30)
- 9η αγωνιστική: Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (2/11. 19:30)
- 10η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (9/11, 21:00)
- 11η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Κηφισιά (23/11, 19:00)
- 12η αγωνιστική: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (30/11, 19:00)
- 13η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Άρης (7/12, 19:30)
- 14η αγωνιστική: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (14/12, 18:00)
- 15η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (21/12, 19:30)