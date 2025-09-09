Super League: Οι μέρες και οι ώρες των αγώνων του ΠΑΟΚ

Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της Super League μέχρι και την 15η αγωνιστική.

Ο Δικέφαλος έμαθε τις μέρες και τις ώρες των παιχνιδιών για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, με τα διαδοχικά ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ να ξεχωρίζουν. Αναλυτικά το «ασπρόμαυρο» πρόγραμμα: 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20/9, 20:30)

5η αγωνιστική: Αστέρας Aktor - ΠΑΟΚ (28/9, 20:30)

6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (5/10, 20:30)

7η αγωνιστική: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (19/10, 21:00)

8η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Βόλος (26/10, 19:30)

9η αγωνιστική: Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (2/11. 19:30)

10η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (9/11, 21:00)

11η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Κηφισιά (23/11, 19:00)

12η αγωνιστική: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (30/11, 19:00)

13η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Άρης (7/12, 19:30)

14η αγωνιστική: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (14/12, 18:00)

15η αγωνιστική: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (21/12, 19:30)