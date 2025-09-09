Εθνική Νεών Κ19: Ξανά στο 0-0 σε φιλικό με τη Γεωργία

Ισόπαλος 0-0 τελείωσε και ο δεύτερος φιλικός αγώνας της εθνικής Νέων (Κ19) με αντίπαλο τη Γεωργία, στην Τιφλίδα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βαγγέλης Μόρας είχε την ευκαιρία να δει σε δράση όλους όσοι δεν αγωνίστηκαν στο πρώτο ματς την περασμένη Κυριακή (7/9) και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας. Το Νοέμβριο η εθνική ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με αντιπάλους την Τουρκία, τη Λευκορωσία και το Λιχτενστάιν στον 3ο όμιλο που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Η αρχική ενδεκάδα στης Ελλάδας: Μπελερής, Ράδης, Καλοσκάμης, Κοσίδης, Χριστόπουλος, Φίλης, Χαρούπας, Τσιφούτης, Τρίκατζης, Σώκος, Αγγελάκης

Στο β΄ ημίχρονο έπαιξαν οι Μπονόβας (τερμ), Τσιότας, Ελευθεριάδης, Παπανικόπουλος, Κολοκοτρώνης, Βαρσάμης, Μύθου