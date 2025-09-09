Αίτημα του ΟΦΗ στην ΕΠΟ να γίνει στο «Γεντί Κουλέ» το ματς με την Καβάλα

Αίτημα στην ΕΠΟ κατέθεσε ο ΟΦΗ, ώστε να γίνει στο Γεντί Κουλέ το ματς με την Καβάλα για το κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Πρόβλημα με την έδρα του έχει φέτος ο ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να αγωνίζονται στο Παγκρήτιο. Ωστόσο, ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου δεν είναι κατάλληλος, με την ομάδα του Ηρακλείου να αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ σε διαφορετικό γήπεδο, ενώ το ίδιο πιθανότατα θα γίνει και στην επόμενη αναμέτρηση πρωταθλήματος.

Λόγω της τιμωρίας της ΔΕΑΒ από την περασμένη σεζόν ο ΟΦΗ θα δώσει τα πρώτα του δύο παιχνίδια στην τρέχουσα χρονιά κεκλεισμένων των θυρών.

Έτσι, από τη στιγμή που στην αναμέτρηση δεν θα υπάρχουν οπαδοί, ενώ σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης δεν απαιτείται και VAR - ημιαυτόματο οφσάιντ, η διοίκηση των Κρητικών κατέθεσε αίτημα στην ΕΠΟ να διεξαχθεί το ματς με την Καβάλα, στο πλαίσιο της 1η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στο «Γεντί Κουλέ».