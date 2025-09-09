Πανέξυπνη λόμπα του Κούτσια και 0-2! (vid)

O Γιώργος Κούτσιας κλέβει την μπάλα από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και με ωραίο πλασέ κάνει το 0-2 για την Εθνική Ελπίδων στην αναμέτρηση για την προκριματική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.