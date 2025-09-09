Συνεχίζεται η δουλειά στον ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Καμαρά, θεραπεία ο Ντεσπόντοφ

Προετοιμασίας συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, με την τακτική να μπαίνει σε πρώτο πλάνο και τον Ραζβάν Λουτσέσκου να βλέπει τον Μαντί Καμαρά να ακολουθεί μέρος της προπόνησης - Θεραπεία για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ: «Η δουλειά συνεχίζεται στη Νέα Μεσημβρία ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Δικεφάλου, εν αναμονή και της επιστροφής των διεθνών.



Το πρόγραμμα της Τρίτης (09.09) περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κατοχής, δουλειά στο τακτικό κομμάτι και παιχνίδι στο φινάλε.



Ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.



Την Τετάρτη (10.09) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00».