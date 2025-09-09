Προβάδισμα για τις Ελπίδες με όμορφο σουτ Πνευμονίδη! (vid)

Ένα εντυπωσιακό σουτ του Σταύρου Πνευμονίδη λίγο πριν την συμπλήρωση 20 λεπτών κάνει το 0-1 για την Εθνική Ελπίδων μέσα στην Μάλτα, στην αναμέτρηση για την προκριματική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.