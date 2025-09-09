Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Προβάδισμα για τις Ελπίδες με όμορφο σουτ Πνευμονίδη! (vid) 09-09-2025 20:40 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα εντυπωσιακό σουτ του Σταύρου Πνευμονίδη λίγο πριν την συμπλήρωση 20 λεπτών κάνει το 0-1 για την Εθνική Ελπίδων μέσα στην Μάλτα, στην αναμέτρηση για την προκριματική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τα σενάρια και η αλήθεια για τον Δημήτρη Κουρμπέλη menshouse.gr Κουίζ ποδοσφαιρικών γνώσεων: Αναγνωρίζεις από μια μόνο φωτό το 8άρι του ΠΑΟ που πρόλαβε ελάχιστα να παίξει; menshouse.gr Τα βλέμματα στραμμένα πάνω τους: Οι 8 ελεύθεροι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά menshouse.gr Το έγραφαν με «υ»: Η λέξη που 9/10 αθλητικά site είχαν λάθος χθες, πόνεσε τα μάτια του Γιοβάνοβιτς menshouse.gr Μετά τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Τώρα μιλούν οι δημοσκοπήσεις instanews.gr 50 βουλευτές της ΝΔ τον θέλουν: Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Μητσοτάκη στην αλλαγή αρχηγού εν πλω instanews.gr Από την 1η Γενάρη: Πόσα θα πληρώνει ένας συνδρομητής Cosmote και Nova μετά τις μειώσεις dailymedia.gr Ποδαρικό με ματς-κλειδί: Πρεμιέρα Παναθηναϊκού στον ΑΝΤ1 dailymedia.gr Προβάδισμα για τις Ελπίδες με όμορφο σουτ Πνευμονίδη! (vid) SHARE