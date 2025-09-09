Νικολάου: «Θέλω να επιστρέψω στην Serie A με την Μπάρι»

O Έλληνας κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Νικολάου, σε συνέντευξή του στην «L’Edicola», εξήγησε την απόφασή του να ενταχθεί στην Μπάρι αυτή τη σεζόν μετά την όχι και τόσο καλή εμπειρία του με την Παλέρμο την περασμένη σεζόν.

«Μια κακή σεζόν δεν μπορεί να αλλάξει την αξία ενός παίκτη και επέλεξα την Μπάρι για να επιστρέψω στη Serie A. Στο Παλέρμο, είχα μια σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα, λίγο δύσκολη, αλλά τώρα είμαι εδώ και θέλω να τα πάω καλά, για τον εαυτό μου και για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και την ομάδα. Αξίζαμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο», είπε ο 27χρονος αμυντικός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μελλοντικά σχέδια: «Ξέρω ότι η Serie A έλειπε από αυτόν τον σύλλογο για πολύ καιρό, αλλά είμαστε εδώ ειδικά για να επαναφέρουμε τον ενθουσιασμό και να εκτοξεύσουμε την Μπάρι όσο το δυνατόν ψηλότερα. Γι' αυτό ζητώ από τους οπαδούς να μας στηρίξουν. Θα ήταν μεγάλη βοήθεια για εμάς».

Πάντως ο Νικολάου, ο οποίος μέχρι στιγμής ήταν βασικός τόσο στο Κύπελλο Ιταλίας όσο και στο πρωτάθλημα, κρατάει σιγή ιχθύος για το μέλλον του, εξηγώντας ότι δεν θέλει να το σκέφτεται και λέει ότι επικεντρώνεται μόνο στο να τα πάει καλά σε αυτή την πρώτη σεζόν με την Μπάρι.