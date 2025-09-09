Μακεδονικός: Ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης με Καπνίδη

Ο Μακεδονικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντώνη Καπνίδη, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την κορυφή της επίθεσης της ομάδας από την Θεσσαλονίκη.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Καπνίδη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026!

Ο 33χρονος (15/08/1992) ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως επιθετικός και έχει ύψους 1.85. Ο γεννημένος στην Θεσσαλονίκη σέντερ φορ, ξεκίνησε την καριέρα του από τους «μικρούς» του Ηρακλή. Στη συνέχεια ακολούθησε η θητεία του σε Αγροτικό Αστέρα (31 συμ., 1 γκολ), Δόξα Δράμας (3 συμ.), Καβάλα (23 συμ. 7 γκολ), Αναγέννηση Γιαννιτσών (20 συμ.-1 γκολ), για να ακολουθήσει η θητεία του στον Αρη όπου πανηγύρισε μαζί του την άνοδο από την Γ’ στην Β’ Εθνική, όπου στην δεύτερη επαγγελματική κατηγορία κατέγραψε με 39 συμμετοχές, σημείωσε 11 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ με τους «κίτρινους» σε 3,5 χρόνια.

Μετέπειτα, τον Ιανουάριο του 2018 πήρε μεταγραφή στην Δόξα Δράμας, όπου στην δεύτερη του θητεία εκεί κατέγραψε έξι συμμετοχές. Επόμενος σταθμός του ήταν ο Εργοτέλη, με τον οποίο «έγραψε» 25 συμμετοχές και 2 γκολ σε έναν χρόνο. Το καλοκαίρι του 2019 μετακινήθηκε στην Κύπρο για τον Διγένη Μόρφου στη Κύπρο. Ένα χρόνο αργότερα επαναπατρίστηκε καθώς τον πρόσθεσε στο δυναμικό της η Ξάνθη (21 συμ., 6 γκολ). Το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν τον βρήκε στη Λιθουανία όπου αγωνίστηκε με τη Πανεβέζις μετρώντας 17 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ. Λίγους μήνες μετά ο Καπνίδης αποδέχθηκε την πρώτη της Βέροιας, αγωνιζόμενος μαζί της σε 21 παιχνίδια. Το καλοκαίρι του 2022 κατηφόρισε για δεύτερη φορά στην Κρήτη καθώς αποτέλεσε παίκτη των Χανίων. Εκεί παρέμεινε για έξι μήνες και έπαιξε σε οκτώ ματς. Η Προοδευτική τον Ιανουάριο του 2023 αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όπου αγωνίστηκε μαζί της σε 16 παιχνίδια, σκοράροντας δύο φορές και μοιράζοντας τρεις ασίστ.

Από τον Νοέμβριο του 2023 ο Καπνίδης πήρε την απόφαση να πάει στην Ιταλία και να δοκιμάσει εκεί την τύχη του. Η Σαν Λούκα αποτέλεσε τον πρώτο του σταθμό, όπου μέτρησε δύο γκολ και δύο ασίστ σε οκτώ ματς. Εξι μήνες μετά, μεταγράφηκε στην Καλλίπολη, μετρώντας 17 συμμετοχές, τρία γκολ και μία ασίστ. Τον Αύγουστο του 2024 η Ατσιρεάλε, ομάδα εξίσου της Ιταλίας, αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό του. Εκεί, πέτυχε δύο γκολ σε 15 ματς. Τελευταίος του σταθμός στην Ιταλία ήταν η Νοταρέσκο. Δύο γκολ σε 15 ματς ήταν ο απολογισμός του στο β’ μισό της περσινής σεζόν.

Πλέον, με τα πράσινα του Μακεδονικού, είναι έτοιμος για νέα στιγμιότυπα, νέα γκολ, νέες επιτυχίες και νέες συλλογικές και προσωπικές αναμνήσεις!

«Έρχομαι με όρεξη και διάθεση»

Οι πρώτες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού, του 33χρονου φορ, Αντώνη Καπνίδη:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του Μακεδονικού! Έρχομαι με όρεξη και διάθεση να δουλέψουμε όλοι μαζί, ώστε να πετύχουμε κάτι καλό φέτος. Εύχομαι να έχουμε πάνω απ’ όλα υγεία και να αφήσουμε τον λόγο μας να ακουστεί μέσα στο γήπεδο!».

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Αντώνη στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!».