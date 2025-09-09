«Θερμός» υποστηρικτής των θέσεων της Κηφισιάς ο Ολυμπιακός

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, ο πιο «θερμός» υποστηρικτής των θέσεων της Κηφισιάς (παρά την παρουσία πληθώρα πρώην παικτών των «πρασίνων») ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν άλλος από τον Ολυμπιακό.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι το Κηφισιά - Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ορίστηκε από τη Super League την ερχόμενη Κυριακή (14/9) στις 18.00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Κατά τη διάρκεια του ΔΣ της Λίγκας, η Κηφισιά βρήκε έναν πολύ καλό σύμμαχο στις θέσεις της, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Ολυμπιακό.

Προκαλεί μεγάλη εντύπωση πώς μια ομάδα με πρώην αθλητές του Παναθηναϊκού σε σημαντικά πόστα, συμμάχησε σε όλα τα επίπεδα με τον «αιώνιο» αντίπαλό του, δίχως τελικά αυτή η σύμπλευση να αποφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, με τον αγώνα να ορίζεται στο Στάδιο του Βόλου.