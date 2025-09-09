Ανακοίνωσε Γκαραβέλη με... επική παρουσίαση η Νίκη Βόλου! (vid)

O 33χρονος τερματοφύλακας άφησε τη Λιβαδειά και επέστρεψε σε γνώριμα... λημέρια, καθώς είχε φορέσει τα «κυανόλευκα» τη σεζόν 2023-24, φιλοδοξώντας ζήσουν μια αντίστοιχη χρονιά και να διεκδικήσουν την άνοδο μέσω του βόρειου ομίλου στη SL2. Ευφάνταστος ο τρόπος που προανήγγειλαν την άφιξή του!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου για την επιστροφή του Θανάση Γκαραβέλη, οι πρώτες δηλώσεις του και το ξεκαρδιστικό βίντεο της παρουσίασής του:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την επιστροφή του έμπειρου τερματοφύλακα Θανάση Γκαραβέλη στην ομάδα μας.

Ο 33χρονος (6/8/1992) γκολκίπερ, με ύψος 1,90μ., κατάγεται από την Κοζάνη και έχει πλούσια εμπειρία στα ελληνικά γήπεδα, με περισσότερες από 160 συμμετοχές σε Super League 1 και Super League 2, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 42 παιχνίδια.

Την περσινή σεζόν (2024/25) αγωνίστηκε με τη φανέλα του Λεβαδειακού, καταγράφοντας 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 1 και μία στο Κύπελλο Ελλάδος.

Προηγουμένως, τη σεζόν 2023/24 είχε φορέσει τη φανέλα της Νίκης Βόλου, υπερασπιζόμενος την εστία μας σε 28 αγώνες πρωταθλήματος στη Super League 2 και 6 στο Κύπελλο Ελλάδος.

Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Βόλο ΝΠΣ (38 ματς), Λαμία (32 ματς), Παναιγιάλειο (18 ματς), Πανθρακικό (13 ματς) και Ξάνθη (5 ματς), αφήνοντας θετικό αποτύπωμα σε κάθε ομάδα.

Θανάση, καλώς ήρθες ξανά στη Νίκη μας!

Δήλωση Θανάση Γκαραβέλη: "Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που επιστρέφω και πάλι στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ τη διοίκηση, αλλά και τον Αλέξη Παπακωνσταντίνου προσωπικά, που μου έδειξε πόσο πολύ με ήθελε πίσω.

Νιώθω σαν να γυρίζω σπίτι μου. Ένας βασικός λόγος που πήρα την απόφαση να επιστρέψω είναι γιατί αισθάνομαι πως την προηγούμενη φορά άφησα κάτι στη μέση και θέλω φέτος να το ολοκληρώσω όπως πρέπει, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα και τον κόσμο της"».