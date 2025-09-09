Επίσημη η «βόμβα» με Μάναλη στον Ηρακλή

Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε μία σπουδαία μεταγραφή με την απόκτηση του πρώτου σκόρερ της περσινής σεζόν στην Super League 2, Γιώργου Μάναλη για ένα έτος!

Η σχετική ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας μας για τον επόμενο χρόνο με τον κορυφαίο σκόρερ της Super League 2 για την περίοδο 2024-2025 , Γιώργο Μάναλη .

Ο 31χρονος επιθετικός έρχεται από την ομάδα της Κηφισιάς με την οποία την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την άνοδο στην Super League 1 , ενώ κατά το παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Χανιά , Ιωνικό και Εθνικό σημειώνοντας πολλά τέρματα .

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε μια καλή χρονιά χωρίς τραυματισμούς , με πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του ΗΡΑΚΛΗ στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί να επανέλθει η ομάδα μας στην Super League 1».