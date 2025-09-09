Σάντσες: «Θα βάλω... δύσκολα στον Αλμέιδα»

Ο Αλέξις Σάντσες ήταν η τελευταία μεταγραφή στο νέο πρότζεκτ της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα.

Ο 36χρονος Χιλιανός (19/12/88), ο οποίος έπαιξε-μεταξύ άλλων- στο παρελθόν για την Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ίντερ , κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ήταν σαφής για την επιθυμία του:

«Οι πρώτες μέρες ήταν έντονες, συναρπαστικές. Ανυπομονώ να παίξω σε αυτό το γήπεδο και να δω τον κόσμο και τους οπαδούς, και να τους δώσω χαρά. Ένιωσα ένα υπέροχο συναίσθημα. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα της ομάδας είναι καλή και θα είναι μια σπουδαία χρονιά».

Αφού πόζαρε με τη φανέλα και τον αριθμό 10, ο παίκτης μίλησε για το πώς προέκυψε η άφιξή του:

«Ήταν μια ομαδική προσπάθεια. Ο πρόεδρος και ο προπονητής είχαν επιρροή. Μου έδωσαν αυτή την αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε για το μεγαλείο του συλλόγου», τόνισε και συνέχισε:

«Η ηλικία μου; Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Το βλέπω να γίνεται ευκολότερο με κάθε χρόνο που περνάει. Η ηλικία δεν είναι πρόβλημα. Πρέπει να το αποδείξεις στο γήπεδο και θα δούμε στο τέλος της σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι προετοιμάζομαι καλά. Προετοιμάζομαι σαν 20χρονο παιδί. Αυτή είναι η νοοτροπία μου. Θα το κάνω δύσκολο για τον προπονητή. Αυτός θα αποφασίσει. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τους νεαρούς παίκτες και τον σύλλογο. Φέτος, θα φέρουμε χαρά στους οπαδούς. Θέλουν τη χαρά που δεν είχαν. Υπάρχει μια πολύ θετική ατμόσφαιρα. Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία του να προχωράμε μπροστά, του να πηγαίνουμε για να κερδίσουμε. Η νοοτροπία μου είναι νικηφόρα. Θέλω να πάω τον σύλλογο όσο πιο μακριά γίνεται».