Πιέζει για Κιέζα η Μπεσίκτας, ανένδοτη η Λίβερπουλ

Ο Φεντερίκο Κιέζα «θυσιάστηκε» μετά τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ και θα μείνει ανενεργός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Λίβερπουλ. Η Μπεσίκτας θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να τον αποκτήσει, ασχέτως αν με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στο πάγκο αποκλείστηκε και από τη League Phase του Conference, μένοντας με εγχώριους στόχους!
Ο 27χρονος Ιταλός επιθετικός είναι μια συμπληρωματική λύση στα πλάνα του Άρνε Σλοτ, όμως μπορεί να δώσει «βάθος» στο δύσκολο πρόγραμμα που έχουν οι «Reds». Σε ένα χρόνο παρουσίας στο «Λιμάνι», αριθμεί 3 γκολ και 2 ασίστ σε μόλις 17 συμμετοχές, εκ των οποίων ήταν βασικός τέσσερις φορές και σίγουρα θα επιθυμούσε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο.
🚨 Liverpool 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗻𝗼𝘁 encourage any interest in Federico Chiesa from Besiktas despite leaving him out of their Champions League squad.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 9, 2025
(Source: Liverpool Echo) pic.twitter.com/jsHUt3Q4Yt