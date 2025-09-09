Πιέζει για Κιέζα η Μπεσίκτας, ανένδοτη η Λίβερπουλ

Μπορεί ο Ιταλός επιθετικός να κόπηκε από τη λίστα των «Reds» στο Champions League, όμως ο Άρνε Σλοτ θέλει να παραμείνει στην ομάδα λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος.

Ο Φεντερίκο Κιέζα «θυσιάστηκε» μετά τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ και θα μείνει ανενεργός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Λίβερπουλ. Η Μπεσίκτας θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να τον αποκτήσει, ασχέτως αν με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στο πάγκο αποκλείστηκε και από τη League Phase του Conference, μένοντας με εγχώριους στόχους!

Ο 27χρονος Ιταλός επιθετικός είναι μια συμπληρωματική λύση στα πλάνα του Άρνε Σλοτ, όμως μπορεί να δώσει «βάθος» στο δύσκολο πρόγραμμα που έχουν οι «Reds». Σε ένα χρόνο παρουσίας στο «Λιμάνι», αριθμεί 3 γκολ και 2 ασίστ σε μόλις 17 συμμετοχές, εκ των οποίων ήταν βασικός τέσσερις φορές και σίγουρα θα επιθυμούσε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο.