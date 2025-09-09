Ολυμπιακός: Εκτός με Πανσερραϊκό ο Γιάρεμτσουκ και αμφίβολος με Πάφο!

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό, ενώ «τρέχει» για την πρεμιέρα του Champions League κόντρα στην Πάφο!

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τον Ολυμπιακό στη φιλική αναμέτρηση των Πειραιωτών με την στην Ολλανδία, στις 2 Αυγούστου και πλέον μετράει περίπου ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Έκτοτε, ο Ουκρανός επιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν αγωνίστηκε στα φιλικά παιχνίδια με την Ντε Χάαγκ, την Αλ Τααβόν, την Ουνιόν Βερολίνου, την Νάπολι, την Ίντερ, αλλά ούτε στα πρώτα δύο παιχνίδια της Stoiximan Super League κόντρα σε ASTERA AKTOR και Βόλο.

Ο Γιάρεμτσουκ μετά από άδεια που εξασφάλισε βρίσκεται στην πατρίδα του προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και να ακολουθήσει θεραπεία.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά δεν θα βρίσκεται στην αποστολή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την εντός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Πανσερραϊκό το προσεχή Σάββατο (13/9, 18:00).

Ο έμπειρος φορ των Πειραιωτών θα κάνει αγώνα... δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα της League Phase του Champions League απέναντι στην Πάφο την επόμενη Τετάρτη (17/9, 19:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».