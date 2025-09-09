Άρης: Επένδυση στο μέλλον με Βοριαζίδη

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης υπέγραψε με τους κιτρινόμαυρους

Επένδυση για το μέλλον στο στρατόπεδο του Άρη, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Βοριαζίδη από το Αιγάλεω για τέσσερα χρόνια.

Αναλυτικά:

"Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Βοριαζίδη από το Αιγάλεω (1/10/2004), ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο 20χρονος μέσος ξεκίνησε την καριέρα του από την Α.Ε.Κ. Κοζάνης σε ηλικία 6 ετών. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στους Ακρίτες Κοζάνης και στα 15 του μεταπήδησε στην Α.Ε.Π. Κοζάνης.

Σε ηλικία 16 χρόνων ο τότε προπονητής του στην Α.Ε.Π. Κοζάνης, Τσέχος Roman Nadvornik, διέκρινε το ταλέντο του και πήρε μεταγραφή στην β’ ομάδα της Slavia Prague (κάνοντας, παράλληλα, προπονήσεις με την πρώτη ομάδα των Τσέχων).

Εκεί παρέμεινε για τρία χρόνια αρχικά στην β’ ομάδα (2021/’22), όπου κατέγραψε 19 εμφανίσεις και 1 γκολ στην CFL, ενώ μετά από δύο δανεισμούς σε Viagem Pribram και Taborsko, επέστρεψε στην Slavia.

Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στο Αιγάλεω, όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές (19 στο πρωτάθλημα και 2 στο Κύπελλο) και από σήμερα ανήκει στην ομάδα μας.

Μιχάλη, καλώς ήρθες στον ΑΡΗ!"