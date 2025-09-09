MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Οι ελληνικές… σειρήνες για τον Φρανκ Μάγκρι

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Τι έπαιξε (με…άρωμα Ελλάδας) με τον διεθνή Καμερουνέζο επιθετικό της Τουλούζ το φετινό καλοκαίρι; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

«Σειρήνες» από Ελλάδα μεριά ήχησαν στα αυτιά του Φρανκ Μάγκρι το φετινό καλοκαίρι.

Ο διεθνής Καμερουνέζος φορ αγωνίζεται στην Τουλούζ κι έχει συμβόλαιο που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του ΄26. Την περασμένη σεζόν έγραψε στο κοντέρ, 5 γκολ σε 34 ματς με την γαλλική ομάδα.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής κέντρισε το ενδιαφέρον συλλόγου του ελληνικού «Big - 4» και η Τουλούζ έδειξε τη διάθεση να συζητήσει για την προοπτική παραχώρησής του ένα χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ωστόσο ο Μάγκρι δεν είδε με θετικό μάτι την προοπτική της συμμετοχής στην ελληνική Super League κι επέλεξε να συνεχίσει στην Τουλούζ.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε 3 ματς μετράει 2 γκολ και μάλιστα και τα δύο τέρματα σημειώθηκαν στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μπρεστ για την 2η αγωνιστική της Ligue 1.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ τα δύο γκολ.

Οι ελληνικές… σειρήνες για τον Φρανκ Μάγκρι