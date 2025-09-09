Οι ελληνικές… σειρήνες για τον Φρανκ Μάγκρι

Τι έπαιξε (με…άρωμα Ελλάδας) με τον διεθνή Καμερουνέζο επιθετικό της Τουλούζ το φετινό καλοκαίρι; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

«Σειρήνες» από Ελλάδα μεριά ήχησαν στα αυτιά του Φρανκ Μάγκρι το φετινό καλοκαίρι.

Ο διεθνής Καμερουνέζος φορ αγωνίζεται στην Τουλούζ κι έχει συμβόλαιο που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του ΄26. Την περασμένη σεζόν έγραψε στο κοντέρ, 5 γκολ σε 34 ματς με την γαλλική ομάδα.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής κέντρισε το ενδιαφέρον συλλόγου του ελληνικού «Big - 4» και η Τουλούζ έδειξε τη διάθεση να συζητήσει για την προοπτική παραχώρησής του ένα χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

Ωστόσο ο Μάγκρι δεν είδε με θετικό μάτι την προοπτική της συμμετοχής στην ελληνική Super League κι επέλεξε να συνεχίσει στην Τουλούζ.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε 3 ματς μετράει 2 γκολ και μάλιστα και τα δύο τέρματα σημειώθηκαν στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μπρεστ για την 2η αγωνιστική της Ligue 1.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ τα δύο γκολ.