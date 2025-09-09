Καμιά Φενέρμπαχτσε: Η εθνική Γαλλίας καλεί τον Ζιντάν!

Η έγκυρη εφημερίδα «L'Équipe» επαναφέρει το όνομα του «θρυλικού» Γάλλου στο... κάδρο ως ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των «τρικολόρ».

Το όνομα του Ζινεντίν Ζιντάν επανήλθε στην επικαιρότητα μετά από δημοσιεύματα που τον έφερναν στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, εξαιτίας του «διαζυγίου» με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Από το καλοκαίρι του 2021 έως σήμερα, ο σπουδαίος «Ζιζού» είναι μακριά από τη δράση, απολαμβάνοντας τις «δάφνες» των σαρωτικών επιτυχιών του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το τέλος του Ντιντιέ Ντεσάν από την εθνική Γαλλίας είναι... προγραμματισμένο με την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026. Οι «τρικολόρ» διεκδικούν τη θέση τους, εκεί, μέσω του ομίλου με Ουκρανία, Ισλανδία και Αζερμπαϊτζάν. Ο Ντεσάν βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία από το 2012 και η «L'Équipe» παρουσιάζει τον Ζιντάν ως τον βασικό διάδοχό του!