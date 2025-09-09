Tα νούμερα των παικτών του Ολυμπιακού ενόψει της σεζόν 2025-26 (pic)

Ο Ολυμπιακός με ανάρτηση του στα social media γνωστοποίησε τα νούμερα στις φανέλες όλων των ποδοσφαιριστών του ενόψει της σεζόν 2025-26.

Οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν τα νούμερα στις φανέλες όλων των ποδοσφαιριστών του ρόστερ της ομάδας ενόψει της σεζόν που έχει ήδη εκκινήσει, με τον Ντανιέλ Ποντένσε να «επιστρέφει» στο «αγαπημένο» του "56". Ο Γκουστάβο Μάντσα επέλεξε το "39", ο Μέχντι Ταρέμι το "99", ενώ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πήρε το νούμερο 11 του Κρίστοφερ Βέλντε που αποχώρησε από το... Λιμάνι.

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: 1. Πασχαλάκης, 31.Μπότης, 88. Τζολάκης.

Αμυντικοί: 3. Ορτέγκα, 4. Μπιανκόν, 5. Πιρόλα, 6. Καλογερόπουλος, 20. Κοστίνια, 21. Βέζο, 23. Ροντινέι, 39. Γκουστάβο Μάνσα, 45. Ρέτσος, 70. Μπρούνο.

Μέσοι: 8. Νασιμέντο, 10. Μαρτίνς, 14. Γκαρθία, 16. Σιπιόνι, 22. Τσικίνιο, 27. Στρεφέτσα, 32. Έσε, 56. Ποντένσε, 67. Λιατσικούρας, 80. Πνευμονίδης, 90. Καμπελά, 96. Μουζακίτης, 97. Γιαζίτσι.

Επιθετικοί: 9. Ελ Κααμπί, 11. Γιάρεμτσουκ, 99. Ταρέμι.