ΑΕΚ: «Ανάσες», Λιβαδειά και… non stop ματς

Την ευκαιρία να πάρουν μερικές «ανάσες» είχαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ - προφανώς πλην διεθνών - καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε ρεπό.

Ο Σέρβος τεχνικός, την επομένη του νικηφόρου φιλικού αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα όπου ο Μάρκο Γκρούγιτς πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, βγάζοντας υψηλά επίπεδα ετοιμότητας (γεγονός φυσιολογικό καθώς και προετοιμασία είχε κάνει με την Πόρτο και οι μετρήσεις του στα εργομετρικά που έκανε όταν ήρθε ήταν εντυπωσιακές), ανακοίνωσε στους παίκτες πως μπορούν να ξεκουραστούν και πλέον, τους περιμένει όλους την Τετάρτη (10/9) στο προπονητικό κέντρο Σπατών προκειμένου να ξεκινήσει η μίνι προετοιμασία εν όψει επανέναρξης και του εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (Κυριακή 14/9) στη Βοιωτία για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ο αγώνας στη Λιβαδειά, είναι ένας από τους επτά που έχει μπροστά της η ΑΕΚ τις επόμενες 22 μέρες, μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων. Επι της ουσίας, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα… non stop μετά την επανέναρξη με σερί παιχνίδια σε Ελλάδα (Super League - Κύπελλο) και Ευρώπη (UEFA Conference League.

Τα επτά παιχνίδια που έχει μπροστά της η ΑΕΚ είναι τα παρακάτω:

Super League: 3η αγωνιστική Λεβαδειακός-ΑΕΚ (14/9)

3η αγωνιστική Λεβαδειακός-ΑΕΚ (14/9) Κύπελλο Ελλάδος: 1η Αγωνιστική Αιγάλεω - ΑΕΚ (16-17-18.09.2025)

1η Αγωνιστική Αιγάλεω - ΑΕΚ (16-17-18.09.2025) Super League: 4η αγωνιστική Λάρισα-ΑΕΚ (20-21/9)

4η αγωνιστική Λάρισα-ΑΕΚ (20-21/9) Κύπελλο Ελλάδος: 2η Αγωνιστική ΑΕΚ - Παναιτωλικός (23-24-25.09.2025)

2η Αγωνιστική ΑΕΚ - Παναιτωλικός (23-24-25.09.2025) Super League: 5η αγωνιστική ΑΕΚ-Βόλος (27-28/9)

5η αγωνιστική ΑΕΚ-Βόλος (27-28/9) UEFA Conference League: 1η αγωνιστική Τσέλιε-ΑΕΚ (2/10, 22:00)

1η αγωνιστική Τσέλιε-ΑΕΚ (2/10, 22:00) Super League: 6η αγωνιστική Κηφισιά-ΑΕΚ (5/10)

Το παιχνίδι με την Κηφισιά, για την 6η αγωνιστική της Super League, είναι και το τελευταίο από το πακέτο αυτών των επτά αγώνων αφού θα ακολουθήσει η διακοπή, ενώ η επανέναρξη περιλαμβάνει νέο κύκλο μπαράζ αγώνων μέσα στον Οκτώβριο - πολύ πιο απαιτητικό από τον προηγούμενο - ο οποίος ξεκινά με το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena για να ακολουθήσουν μεταξύ άλλων οι μάχες με Αμπερντίν και Ολυμπιακό (μπορείτε να δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα).

Τι χρειάζεται πλέον η ΑΕΚ για να ανταπεξέλθει

Η ΑΕΚ τα κατάφερε περίφημα όλο το προηγούμενο διάστημα, έκανε το άλμα πρόκρισης στη League Phase του UEFA Conference League, πανηγύρισε δυο νίκες στο πρωταθλημα αλλά πλέον απαιτείται μιας διαφορετικής μορφής διαχείρηση για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική παντού. Και στις τρεις διοργανώσεις που θα συμμετάσχει. Απαιτείται σταθερότητα. Και ο Μάρκο Νίκολιτς το γνωρίζει αυτό.

Ο πρωταθλητισμός, είναι ένας μαραθώνιος. Και συνήθως η ομάδα που επικρατεί στο τέλος είναι αυτή που έχει την μεγαλύτερη συνέπεια μέσα στην χρονιά και τις μικρότερες μεταπτώσεις στην απόδοση της. Η αλήθεια είναι πως μέχρι τώρα, η ΑΕΚ του Νίκολιτς προσωπικά μιλώντας με έχει εκπλήξει παρουσιάζοντας υψηλά επίπεδα συνέπειας. Δεν έχει μεταπτώσεις στο παιχνίδι της, παρ’ ότι είναι μια καινούργια ομάδα τριών μηνών, με νέο προπονητή, νέα φιλοσοφία, εντελώς διαφορετικό τρόπο ποδοσφαίρου. Είχε όλα αυτά τα στοιχεία, για να παρουσιάζει αστάθεια. Συμβαίνει το αντίθετο. Η Ένωση πρέπει να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Θα χρειαστεί αυτήν την σταθερότητα που μας έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.