Οριστικό: Την Κυριακή το Κηφισιά - Παναθηναϊκός και όχι στη Λάρισα!

Η Super League όρισε κι επίσημα το ματς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή (14/9) στις 18.00 στo Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, τελικά και όχι στο AEL FC Arena έπειτα από αντιπρόταση του «τριφυλλιού»!

Η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όμως λόγω του ζητήματος που υπάρχει με την έδρα της ομάδας των βορείων προαστίων, αυτό ήταν και το μοναδικό παιχνίδι που δεν είχε οριστεί από την διοργανώτρια αρχή.

Το SDNA σας είχε ενημερώσει πως όλα τα δεδομένα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή, με την απόφαση του ΔΣ της Λίγκας, που ολοκληρώθηκε πριν λίγο, να ανατρέπει την κατάσταση και να επιλέγει την αντιπρόταση του Παναθηναϊκού να ταξιδέψουν στο Βόλο, κάτι που ενέκρινε και η πλευρά της Κηφισιάς που ήθελε Λάρισα.

Δύο αθηναϊκές ομάδες θα κληθούν να ταξιδέψουν... την μισή Ελλάδα, ώστε να αναμετρηθούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε μια εξέλιξη εντελώς παράλογη, που δεν συμφέρει κανέναν.