Ολυμπιακός: Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται ο Σίλκοτ-Ντούμπερι

Ο Σίλκοτ-Ντούμπερι έφτασε στην χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού και μέσα στην ημέρα (9/9) αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, έτσι ώστε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες!

Ο 20χρονος Άγγλος στράικερ έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (8/9) στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό και την Τρίτη (9/9) αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Εφόσον όλα πάνε καλά θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», αποχωρώντας από την Μπόρνμουθ στην οποία αγωνιζόταν.

Η αγγλική ομάδα θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30%, ενώ το πλάνο των νταμπλούχων Ελλάδας είναι αρχικά να ενταχθεί στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου.

Ο νεαρός επιθετικός έχει χριστεί διεθνής με την Κ15, την Κ16, αλλά και την Κ17 της εθνικής Αγγλίας.