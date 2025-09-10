Εκιτίκε: «Υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός με τον Ίσακ»

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ, Ούγκο Εκιτίκε, αναφέρθηκε στην άφιξη του Αλεξάντερ Ίσακ, τονίζοντας ότι η νέα μεταγραφή θα φέρει «σκληρό ανταγωνισμό» για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης.

Ο 23χρονος Γάλλος, που έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν με τρία γκολ σε τέσσερα ματς, τόνισε ότι η ευθύνη για τη σύνθεση της ομάδας ανήκει στον προπονητή Άρνε Σλοτ.

«Όταν παίζεις σε κορυφαίες ομάδες, ξέρεις ότι θα ανταγωνίζεσαι τους καλύτερους», είπε ο Εκιτίκε. Παράλληλα, μίλησε για την αλλαγή στην καριέρα του μετά τη μεταγραφή από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, χαρακτηρίζοντας τη νέα πρόκληση θετική και τονίζοντας την ανάγκη να συνεχίσει να αποδεικνύει την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Σλοτ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Εκιτίκε να αγωνιστεί και από αριστερά ή μαζί με τον Ίσακ, δίνοντας έτσι περισσότερες επιλογές στην επίθεση της Λίβερπουλ.