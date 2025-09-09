ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο Παγκρήτιο, ποια είναι τα διαθέσιμα γήπεδα

Τον τελευταίο λόγο για την έδρα του αγώνα της Κυριακής (21:30) ΟΦΗ - ΠΑΟΚ έχει το Δ.Σ. της Stoiximan Super League 1, το οποίο συνεδριάζει σήμερα. Ο χθεσινός έλεγχος από τον υπεύθυνο αγωνιστικών χώρων έφερε αμφιβολίες για το Παγκρήτιο, καθώς διαπιστώθηκε πως ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι πλήρως έτοιμος, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες να φιλοξενήσει την αναμέτρηση.
Η OPAP Arena δεν είναι διαθέσιμη λόγω εργασιών επισποράς στον αγωνιστικό χώρο, παρά το ότι η ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας. Το ΟΑΚΑ, επίσης, και τα μόνα διαθέσιμα γήπεδα πλέον είναι η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, καθώς ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Λάρισα με την Κηφισιά, και το Πανθεσσαλικό, αφού ο Βόλος αγωνίζεται στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό.