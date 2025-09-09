ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο Παγκρήτιο, ποια είναι τα διαθέσιμα γήπεδα

Σήμερα θα ξεκαθαρίσει από τη Λίγκα το ζήτημα της έδρας για το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ, με το Παγκρήτιο Στάδιο να συγκεντρώνει λιγοστές πιθανότητες!

Τον τελευταίο λόγο για την έδρα του αγώνα της Κυριακής (21:30) ΟΦΗ - ΠΑΟΚ έχει το Δ.Σ. της Stoiximan Super League 1, το οποίο συνεδριάζει σήμερα. Ο χθεσινός έλεγχος από τον υπεύθυνο αγωνιστικών χώρων έφερε αμφιβολίες για το Παγκρήτιο, καθώς διαπιστώθηκε πως ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι πλήρως έτοιμος, γεγονός που μειώνει τις πιθανότητες να φιλοξενήσει την αναμέτρηση.

Η OPAP Arena δεν είναι διαθέσιμη λόγω εργασιών επισποράς στον αγωνιστικό χώρο, παρά το ότι η ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας. Το ΟΑΚΑ, επίσης, και τα μόνα διαθέσιμα γήπεδα πλέον είναι η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, καθώς ο Παναθηναϊκός θα παίξει στη Λάρισα με την Κηφισιά, και το Πανθεσσαλικό, αφού ο Βόλος αγωνίζεται στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό.