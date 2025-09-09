Η ιδιαίτερη παρουσία του Τέιλορ στο σκωτσέζικο ΒΒC λόγω... Ελλάδας και ΠΑΟΚ! (pic)

Ο Γκρεγκ Τέιλορ βρέθηκε στο σκωτσέζικο BBC με αφορμή την παρουσία της χώρας του μαζί με την Ελλάδα στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Γκρεγκ Τέιλορ ήταν καλεσμένος στο ΒΒC και μίλησε για την παρουσία τόσο της Ελλάδας λόγω του ΠΑΟΚ όπου αγωνίζεται από το καλοκαίρι όσο κυρίως της Σκωτίας στον ίδιο όμιλο για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Στο στούντιο βρισκόταν και ο παλαίμαχος αμυντικός της Σέλτικ και συμπαίκτης του, Σκοτ Μπράουν, ο οποίος δεν έκρυψε τη χαρά του όταν τον είδε στη ζωντανή σύνδεση.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως είναι η πρώτη φορά που τον βλέπει, μετά τη μετακόμιση του στην Ελλάδα, σχολιάζοντας το… μαύρισμα του από τον ήλιο της Θεσσαλονίκης.