Χακίμι για Χρυσή Μπάλα: «Αν κερδίσω, το αξίζω - Δεν έχω συνηθισμένα νούμερα για αμυντικό»

Ο Άσραφ Χακίμι είχε μια σεζόν που δύσκολα θα ξεχαστεί. Ο Μαροκινός δεξιός μπακ ολοκλήρωσε τη χρονιά 2024/25 με 11 γκολ και 18 ασίστ σε 58 εμφανίσεις, αριθμοί που θα ζήλευαν ακόμα και κορυφαίοι μεσοεπιθετικοί.

Ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν μάλιστα δεν δίστασε να δηλώσει ότι αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή των διακρίσεων.

«Αν έχω την ευκαιρία να το κερδίσω, πιστεύω ότι το αξίζω κι εγώ. Μετά από μια ιστορική σεζόν σαν αυτή, δεν είναι πολλοί οι παίκτες που σκοράρουν σε προημιτελικά, ημιτελικά και τελικό, και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν είσαι αμυντικός.

Ο κόσμος νομίζει ότι είμαι επιθετικός ή μέσος, αλλά όχι, παίζω στην άμυνα και πρέπει να αμύνομαι. Τα στατιστικά που είχα φέτος δεν είναι αυτά ενός κανονικού αμυντικού. Όταν ένας αμυντικός το κάνει αυτό, το αξίζει περισσότερο από έναν επιθετικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.