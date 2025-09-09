Άρης: Πρωινή προπόνηση με ασκήσεις ενεργοποίησης

"Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

"Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο.

Αύριο, Τετάρτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο») ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο (13/09, 20:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Αύριο η ομάδα μας στο περίπτερο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Το απόγευμα της Τετάρτης (10/09, 18:30) σύσσωμη η ομάδα μας θα επισκεφτεί το περίπτερο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Θ. τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν και να γνωριστούν από κοντά με μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας μας. "