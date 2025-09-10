Μπαπέ: «Ίσως ήρθε η χρονιά της Άρσεναλ»

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρέθηκε στο προσκήνιο με μια ατάκα που σίγουρα θα συζητηθεί στην Αγγλία και όχι μόνο.

Σε δηλώσεις του στη BILD, ο Γάλλος σούπερ σταρ κλήθηκε να κάνει την πρόβλεψή του για τον φετινό πρωταθλητή της Premier League και έδωσε το όνομα της Άρσεναλ.

«Είναι δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη. Ίσως η Άρσεναλ, ίσως ήρθε η χρονιά της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο τα τελευταία δύο χρόνια, όμως η Σίτι και Λίβερπουλ δεν το έχουν επιτρέψει. Η φράση του Μπαπέ έρχεται να δώσει επιπλέον καύσιμο στις «κανονιέρηδες» που ονειρεύονται επιστροφή στην κορυφή της Αγγλίας μετά από πολλά χρόνια.