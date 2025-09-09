Μαρινάκης για Ποστέκογλου: «Προπονητής με αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τροπαίων!»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί εδώ και λίγα λεπτά τον νέο προπονητή της Νότιγχαμ και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στην έλευση του στον αγγλικό σύλλογο.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον ομογενή προπονητή, Άγγελο Ποστέκογλου ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Ελληνοαυστραλό τεχνικό και την μέχρι τώρα πορεία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της Νότιγχαμ Φόρεστ:

«Φέρνουμε στον σύλλογο έναν προπονητή με αποδεδειγμένο και σταθερό ιστορικό κατακτήσεων τίτλων.

Η εμπειρία του στην προπόνηση ομάδων υψηλού επιπέδου, σε συνδυασμό με την επιθυμία του να δημιουργήσει κάτι ξεχωριστό μαζί μας στη Forest, τον καθιστούν το ιδανικό πρόσωπο για να μας βοηθήσει στην πορεία μας και να επιτύχουμε με συνέπεια όλους τους στόχους μας».