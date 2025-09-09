ΜΜΕ Πολωνίας: «Θέλει δανεικό τον Αλφαρέλα από την Λέγκια ο Άρης»

Με τον Μιγκέλ Αλφαρέλα συνδέουν πολωνικά δημοσιεύματα τον Άρη

Το μεταγραφικό παζάρι των ελευθέρων συνεχίζεται για τις ομάδες της Superleague. Ο Άρης ψάχνει, ένεκα και της άφιξης του νέου προπονητή την Θεσσαλονίκη, νέα πρόσωπα, που θα φρεσκάρουν την ομάδα και θα προσδώσουν σημαντικά στοιχεία στο παιχνίδι της. Οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται σε αναζήτηση μεσοεπιθετικών και ένα όνομα που προκύπτει τις τελευταίες ώρες από Πολωνία, είναι εκείνο του Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Ο γνώριμος στην Superleague, από το πέρασμα του από την Athens Kallithea, Αλφαρέλα, ανήκει στην Λέγκια, όμως οι Πολωνοί δείχνουν να μην τον υπολογίζουν.

Σύμφωνα με μέσα της χώρας, και δημοσίευμα της goal.pl, ο παίκτης απασχολεί τον Άρη, ο οποίος ετοιμάζει την πρόταση του.

Ο Γάλλος επιθετικός μέτρησε επτά τέρματα σε 16 αγώνες στη Super League 1, εκ των οποίων τα 4 στα playouts, δείχνοντας πως μπορεί να σταθεί άνετα σε παιχνίδια με πίεση και ένταση.