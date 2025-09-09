Ανέβηκε 127 θέσεις στο ranking της UEFA σε 12 μήνες ο Παναθηναϊκός!

Η ανοδική πορεία του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχει ως αποτέλεσμα και ένα εντυπωσιακό «άλμα» στην κατάταξη της UEFA μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Ο αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για αρκετά χρόνια και ο αποκλεισμός από την Σλάβια Πράγας στην επιστροφή των «πράσινων» εκτός συνόρων έριξαν την ομάδα του «Τριφυλλιού» πολύ χαμηλά στην κατάταξη της UEFA, όπου κάποτε πρωταγωνιστούσε.

Κάπως έτσι, το καλοκαίρι του 2024, με μια σεζόν στους ομίλους του Europa League να έχει προηγηθεί, οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 225η θέση και καλούνταν μάλιστα να αντιμετωπίσουν την Λανς, για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην League Phase του Conference League.

Το κατάφεραν, ενώ προκρίθηκαν και στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, μέχρι να γνωρίσουν τον αποκλεισμό από την Φιορεντία. Η πορεία εκείνη πάντως, μαζί με τις φετινές προκρίσεις επί των Σαχτάρ Ντόνετσκ και Σαμσουνσπόρ, έχει ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να φιγουράρει πλεόν στην 98η θέση, έχοντας κάνει ένα... άλμα 127 θέσεων σε 12 μήνες!

Φυσικά υπάρχει ακόμα δρόμος για να φτάσει εκεί όπου αρμόζει το μέγεθος και η ιστορία του, όμως η δύσκολη αρχή έχει γίνει!