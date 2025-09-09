Επίσημα στο «τιμόνι» της Νότιγχαμ ο Άγγελος Ποστέκογλου! (pic)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου ανακοινώθηκε επίσημα από την Νότιγχαμ Φόρεστ, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον ομογενή προπονητή, Άγγελο Ποστέκογλου ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 60χρονος προπονητής τα βρήκε σε όλα με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και θα αντικαταστήσει τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο που αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδας.

Το επίσημο ντεμπούτο του θα πραγματοποιηθεί στον αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Άρσεναλ στην Premier League το προσεχή Σάββατο (13/9, 14:30).

Ο Ποστέκογλου αποχώρησε από τον πάγκο της Τότεναμ πριν λίγους μήνες και παρά την κατάκτηση του Europa League με τους «πετεινούς».

Στο παρελθόν έχει προπονήσει και τις Σέλτικ, Γιοκοχάμα, εθνική Αυστραλίας, αλλά και την Παναχαϊκή.