Ιστορικό ντεμπούτο για την «Refcam» στο Γιουβέντους-Ίντερ!

Ο αγώνας Γιουβέντους-Ίντερ (13/9), το περίφημο «Derby d’ Italia» θα μείνει στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθώς η κάμερα «Refcam» θα κάνει το ντεμπούτο της στο στάδιο «Allianz» του Τορίνο.

Αυτή η υπερσύγχρονη κάμερα επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθήσουν τον αγώνα από το σημείο που βλέπει ο διαιτητής, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της ιταλικής εφημερίδας "Gazzetta dello Sport".

«Η Lega Calcio Serie A είναι ένα από τα ευρωπαϊκά επαγγελματικά πρωταθλήματα που επιλέχθηκαν για να δοκιμάσουν τη χρήση της κάμερας Refcam στη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια επίσημων διοργανώσεων, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί από τη FIFA και την IFAB, τα οποία είχαν ήδη δοκιμαστεί στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων της FIFA», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ιταλικής Λίγκαςκαι προσθέτει:

«Η μικροκάμερα υψηλής ανάλυσης, που ζυγίζει μόλις 6 γραμμάρια, θα τοποθετηθεί στη βάση του μικροφώνου του πρώτου διαιτητή και θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ζωντανά κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τα ελεύθερα χτυπήματα και παρόμοιες καταστάσεις ή για την προβολή εξαιρετικά εντυπωσιακών επαναλήψεων. Δεδομένου ότι περιλαμβάνεται στον αριθμό των καμερών που διατίθενται για τηλεοπτική παραγωγή, θα μεταδίδεται τακτικά ως απομονωμένο σήμα στο VAR».